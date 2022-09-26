26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclisinin iki ay aradan sonra çarşamba günü toplanacağı ve ilk oturumda Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifasının oylanacağı aktarıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 21:54
Takip Et

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı

Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
+
Aa
-

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, Genel Kurulun 26 Eylül Çarşamba günü toplanacağı ifade edildi.

Meclis Başkanı Halbusi de başkent Bağdat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada görevinden istifa edeceğini açıkladı. Konuyu diğer siyasi parti liderleriyle görüşmediğini söyleyen Halbusi, istifayı kabul edip etmeme kararının milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti.

Buna göre, Meclisin çarşamba günkü ilk oturumunda önce Halbusi'nin istifası oylanacak, ardından da Meclis Birinci Başkan Yardımcılığına aday kişiler oylamaya sunulacak.

Irak Meclisi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclis bahçesinde yaklaşık 1 ay süren oturma eylemi nedeniyle toplanamıyordu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr’a bağlı vekil yürütüyordu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
3
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿İYİ Partili Mehmet Tolga Akalın belgesini yayınladı. ABD ile Erdoğan arasında Afganların Türkiye'ye gelmesi için yapılan anlaşmanın tutanakları ortaya çıktı
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
4
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
5
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿Mevlana'nın şiiri oldu Erdoğan'ın gençliğe hitabesi
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
6
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿Milli rezillik. Türkiye 53 bin nüfuslu adaya 2-0 yenik
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
7
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
﻿Danimarka: Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında sızıntı gözlemlendi
﻿Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
﻿ABD ve Güney Kore uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı
﻿ABD ve Güney Kore uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı
﻿ABD ve Güney Kore uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikata başladı
﻿Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
﻿Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
﻿Irak Meclis Başkanı Halbusi istifa edeceğini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.