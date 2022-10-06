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Irak Meclisi, İran saldırıları için toplanacak

Irak Meclisi’nin İran tarafından ülkenin kuzeyine yapılan saldırıları görüşeceği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:33
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Irak Meclisi, İran saldırılarını görüşecek

Irak Meclisi, İran saldırıları için toplanacak
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Irak Meclisi’nden yapılan açıklamada, 2 gün sonra düzenlenecek oturumda İran’ın ülkenin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği saldırıların ele alınacağı belirtildi.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı. Saldırıda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın Bağdat Büyükelçisine nota vermişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor. (AA)

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