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 Irak Meclisi'nden Sudani hükümetine güvenoyu

Irak’ta Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında kurulan hükümet mecliste yapılan oylama ile güvenoyunu aldı.   

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 21:31
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 Irak Meclisi'nden Sudani hükümetine güvenoyu

 Irak Meclisi'nden Sudani hükümetine güvenoyu
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Irak’ta Muhammed Şiya Sudani’nin başkanlığında kurulan hükümet için mecliste güven oylaması yapıldı. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığında toplanan meclis, Sudani hükümetine güvenoyu verdi. Sudani tarafından oluşturulan kabinedeki 23 bakandan 21'i mecliste güvenoyu aldı. İmar ve İskan Bakanı ile Çevre Bakanlığı görevi Kürt partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle boş kaldı. 
 
Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ve siyasi parti liderlerinin katıldığı güven oylaması öncesi hükümet programını okuyan Sudani, ülkede kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluğa son vereceği vaadinde bulundu. 
 
GÖREV SÜRESİ 1 YIL

Sudani hükümeti oylama öncesi açıkladığı program kapsamında, 3 ay içinde seçim yasasını değiştireceğini ve ülkede 1 yıl sonra erken seçime gidilmesini onaylayacağını açıkladı. 
 
IRAK'TA SİYASAL GERİLİM

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. 
 
Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. 
 
Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun adayı olan Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.                                     

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