13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak seçimlerinde KDP, cumhurbaşkanı adayını geri çekti

Irak seçimlerinde KDP, cumhurbaşkanı adayını geri çekti

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanı adayı Reber Ahmed’in adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:58
Takip Et

Irak seçimlerinde KDP, cumhurbaşkanı adayını geri çekti
+
Aa
-

KDP’den yapılan açıklamada, Kürt partileri arasında “tek aday” konusunda uzlaşı sağlanamadığı ifade edildi.

Bununla birlikte kendi adayları Reber Ahmed’i yarıştan çektiklerini duyuran KDP, seçimde hangi adayı destekleyeceklerine dair bilgi paylaşmadı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor.

Mecliste bugün düzenlenecek oturumda cumhurbaşkanlığı seçimi için aralarında bağımsızların da olduğu 33 kişi yarışacak.

Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden KDP, cumhurbaşkanlığı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed'i, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i aday göstermişti.

Seçilecek cumhurbaşkanının, İran destekli Şii grupların başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor.

Irak’ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
3
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
4
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
5
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
7
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿Çanakkale Ayvacık Belediyesi işçi alacak
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
﻿TÜİK’e göre tavuk eti üretiminde artış yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.