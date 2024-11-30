Irak, Suriye sınırını kapattı

Kaynak: İHA
Irak, Suriye sınırını kapattı

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye'deki çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının tamamen kapatıldığını duyurdu. Muhammedavi, güvenlik güçlerinin ülke içinde tam donanımlı ve hazır olduğunu belirterek, sınır güvenliğinin artırıldığını vurguladı.

Suriye’deki iç çatışmalar, Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle muhalif grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) arasında şiddetli bir şekilde sürerken, Irak da sınırını tamamen kapatarak güvenlik önlemlerini güçlendirdi. Bu adım, Suriye'deki gelişmelerin bölgedeki güvenliği nasıl etkileyebileceği endişesiyle alındı.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği güçlendirmek amacıyla Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile Sincar'da bir güvenlik toplantısı düzenledi. Bakan el-Abbasi, toplantıda sınır güvenliği ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'a olan potansiyel etkilerini ele aldı. Ayrıca, toplantının ardından güvenlik önlemlerinin yerinde denetlendiği bildirildi.

Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin, Musul'a bağlı Sincar ilçesine sevk edildiği de yerel kaynaklar tarafından doğrulandı. Bu adımlar, Irak'ın sınırındaki olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

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