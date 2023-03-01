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Irak’tan skandal karar. Tescilli Türk yurdu Kerkük’te Türkmenceyi yasaklandı

Irak hükümeti, Kerkük’te resmi yazışmalarda Türkmencenin kısıtlanmasını öngören karar aldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:11
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Irak tescilli Türk yurdu Kerkük’te Türkmenceyi yasakladı

Irak’tan skandal karar. Tescilli Türk yurdu Kerkük’te Türkmenceyi yasaklandı
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Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğinden Kerkük Valiliğine gönderilen yazıya göre, kentteki resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçe kullanılacak.

Karara, kentte yoğun yaşayan Türkmenler tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosundan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetince Kerkük Valiliğine gönderilen kararın reddedildiği belirtildi.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılan açıklamada, kararın iptal edilmesi istendi.

Irak Meclisi Türkmen Grubunca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayıldığı kararın, anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan'a “Türkmen dilinin de Kerkük’teki resmi yazışmalarda kullanılması” için talimat vermesi çağrısından bulunuldu. (AA)

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