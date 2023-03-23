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Irak Türkmen cephesine PKK uyarısı. Türkmen yetkililere saldırı olabilir

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak istihbarat biriminden kendilerine terör örgütü PKK'nın Türkmen yetkililere ve siyasi parti binalarına saldırı düzenleyebileceği uyarısı geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:51
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Irak Türkmen cephesindeki Türkmen yetkililere PKK uyarısı

Irak Türkmen cephesine PKK uyarısı. Türkmen yetkililere saldırı olabilir
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Saman, terör örgütünün, ITC ve diğer Türkmen siyasi parti yetkililerine yönelik suikast ve parti binalarına saldırı tehdidinde bulunduğunu belirtti.

ITC Sözcüsü, "Sadece Kerkük'te değil Irak'ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı başka bölgelerde de olası saldırılara karşı uyarıldık." dedi.

Tehditler üzerine Kerkük polisinin önlem almaya başladığını aktaran Saman, ITC binaları önüne polis devriye aracı yerleştirildiğini dile getirdi.

Kerkük'ün kuzeyindeki Halo Bazyan, Kara İncir ve Altunköprü kasabalarının yakınlarında terör örgütü PKK'ya ait karargahlar olduğunu söyleyen Saman, "Bu karargahlar Kerkük'e epey mesafede ancak Irak ordusu ve güvenlik güçlerinin kontrolünün dışındaki bölgelerdir. Bu karargahlarda silah eğitimi yapılıyor. PKK Kerkük'te de 'sivil toplum örgütü' adı altında faaliyet göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Bu bilgilerin tamamını Irak hükümetine bağlı ilgili birimlerle paylaştıklarını kaydeden Saman, Irak hükümetinin terör örgütüne yönelik hiçbir tutum sergilemediğini söyledi.

"IRAK HÜKÜMETİ TÜRKMENLERİ KORUYAMADI"

Irak hükümetinin Türkmenleri korumakta yetersiz ve aciz kaldığına işaret eden Saman, "Çok sayıda Türkmen yetkilisinin PKK tarafından öldürülmesine rağmen Irak hükümeti Türkmenleri koruyamadı. Türkmenler kendi kaderlerine terk edilmiş durumda." diye konuştu.

Saman, Irak hükümetine çağrıda bulunarak Türkmen yetkililer ve siyasi parti binalarının korunmasını istedi.

Irak topraklarında bir terör örgütünün barındırılmasına anlam veremediklerini dile getiren ITC Sözcüsü, "Türkmenler bu tür tehditlere karşı tüm yasal haklarını kullanacaklar. Sadece demeçler ve bildirilerle yetinmeyeceğiz, gerekirse Kerkük'te büyük bir gösteri düzenleyeceğiz." dedi.

Eski ITC Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir, Kerkük'te 3 Mart'ta aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

ITC Başkanı Hasan Turan, Tahir'in öldürülmesinin arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu söylemişti. (AA)

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