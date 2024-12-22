Irak-Umman Ortak Komite Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanları liderliğinde Bağdat'ta yapıldı

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak-Umman Ortak Komitesi, başkent Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi liderliğinde toplandı.

İkili ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda, iki ülke arasında ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda ayrıca, enerji ve çevre alanında da işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınan toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Filistin meselesi de konuşuldu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olduğunun altını çizerek, bazı alanlarda işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

Irak ile Umman arasında vizeyi kaldırma konusunda ortak çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Hüseyin, "Suriye'deki siyasi sürecin kapsamlı olması ve istikrarla sonuçlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de Irak'ın bölgedeki gelişmelere ilişkin üstlendiği "etkin rolü" takdir ettiklerini ifade etti.