Irak ve İran arasında 14 mutabakat zaptı imzalandı

Irak'ın resmi haber ajansı INA'nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pezeşkiyan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi, spor ve gençlik, kültür ve sanat, tarihi eserler ve telekomünikasyon gibi çeşitli konularda anlaşmalara varıldı.

Bu ziyaret sırasında ayrıca dini turizm, serbest bölgelerde işbirliği, tarım, doğal kaynaklar, posta hizmetleri, sosyal güvenlik, teknik eğitim ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi gibi alanlarda da ortak anlaşmalar imzalandı. İki ülkenin ticaret odalarının işbirliğini kapsayan bir anlaşma da bu süreçte kabul edildi.

Görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti. Pezeşkiyan’ın ziyareti, Necef, Kerbela, Basra, Erbil ve Süleymaniye gibi önemli şehirleri kapsayarak iki gün boyunca devam edecek. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı’nın Irak Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle görüşmeler yapması da planlanıyor.