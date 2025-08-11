Irak ve İran arasında "güvenlik anlaşması" imzalandı. Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmede Sudani, Irak'ın İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını reddeden ve bölgesel ve uluslararası düzeyde çatışmaların tırmanmasına yol açacak adımlara karşı tutumunu yineleyerek, Irak'ın ABD-İran diyaloğu yönündeki tutumunu teyit etti.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için güvenlik mutabakatı imzalandı.

Ali Laricani de, hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri tüm alanlarda geliştirme ve sürdürme isteğini vurgulayarak, özellikle yolcu taşımacılığı için demiryolu bağlantısı ile bölgedeki büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konularına önem verdiklerini belirtti.

Laricani, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ile de görüşme gerçekleştirdi.