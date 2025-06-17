Irak yalanının benzerini ABD istihbaratı çürüttü: İsrail bu yalanla Trump’ı sıkıştırıyor

İran’ın yıllardır devam ettirdiği uranyum zenginleştirme çalışmalarının nükleer silah yapmak amacı taşıdığını savunan ABD ve İsrail yıllardır Tahran yönetimine baskı uygulayarak nükleer çalışmalardan vazgeçmesini istiyordu. Öte yandan İsrail, son dönemde ABD yönetimine sunduğu istihbarat raporlarında İran’ın nükleer silah geliştirmeye çok yaklaştığını iddia ediyordu.

Ancak CNN’de yer alan habere göre, İsrail’in istihbaratını ABD çürüttü. ABD’li yetkililer, İsrail’in iddiasına karşılık İran’ın nükleer silah sahibi olması için 3 yıl daha çalışma yapması gerekiyor.

AKILLARA IRAK’A YÖNELİK YALANLARI GETİRDİ

İsrail’in nükleer silah iddiası ve ABD’nin yanıtı akıllara ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesi öncesi ortaya çıkan ‘kimyasal silah yalanını’ getirdi. Dönemin ABD yönetimi Irak’ın kimyasal silah sahibi olduğunu iddia ederken o dönem Irak’ı yöneten Saddam Hüseyin ise bu iddiaları reddetmişti. ABD, 2003 yılında kimyasal silah iddiası ile Irak’ı işgal ederek Saddam Hüseyin yönetimini devirmiş ve sonrasında devrik lider çıkarıldığı mahkemede yargılanarak idam edilmişti. Uluslararası gözlemciler işgal sonrası Irak’ta incelemeler yapmış ancak kimyasal silah bulamamıştı. ABD yönetimi de işgalden yıllar sonra Irak’ta kimyasal silah bulamadıklarını itiraf etmişti.

“ABD’NİN DESTEĞİ OLMADAN BAŞARAMAZLAR”

Öte yandan savunma uzmanları İsrail’in askeri kapasitesini değerlendirirken çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. Uzmanlar, İsrail’in mevcut silahları ile İran’ın nükleer tesislerini yok edemeyeceğini belirterek mutlaka ABD’nin desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Uzmanların yaklaşımı gözlerin yeniden İsrail’in ABD’ye yaptığı baskıya çevrilmesine neden oldu. Netanyahu yönetimi ABD Başkanı Trump’a İran’a karşı savaşa girmesi için baskı yapıyor. Ancak Trump’ın ekonomik gerekçeler ile savaşa girmeye razı olmadığı öğrenildi. Ancak hem İsrail tarafı hem de Cumhuriyetçiler içinde savaş yanlısı bir kanat Trump’ı ikna etmeye çalışıyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar Trump’ın onay vermesi durumunda ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri yok etmek için savaşa hemen başlayabileceğini vurguladı.