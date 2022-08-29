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Irak'ta Cumhurbaşkanığı Sarayı'na baskın

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:30
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Cumhurbaşkanığı Sarayı'na baskın

Irak'ta Cumhurbaşkanığı Sarayı'na baskın
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Şii lider Sadr yanlısı bir grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.

Öte yandan Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat'taki Hükümet Sarayı'na girdi.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten çekildiğini" duyurmuştu. Sadr, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Sadr destekçisi bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Şii liderin destekçileri, alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanmıştı. Sadr yanlısı grup, burada protestolarla hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Sadr yanlıları daha önce de Meclisi basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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