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Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı

Irak'ın Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 02:19
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Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı

Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
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IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi.

Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti. (AA)

Fotoğraf: AA

Irakın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı

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