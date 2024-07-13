Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı ve sosyal medyada bir video paylaştı.

MSB açıklamasında "Şehitlerimiz, milletimiz, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek!" ifadelerini kullandı.