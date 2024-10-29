Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

MSB'den gözleri yaşartan 29 Ekim paylaşımı

Mehmetçik teröristleri havadan vurdu! MSB duyurdu