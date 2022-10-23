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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:38
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." duyurusunda bulundu.

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