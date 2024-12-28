Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden arındı

Kaynak: DHA
Irak'ın kuzeyinde bir mağara daha teröristlerden arındı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın teröristlerden temizlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda bölümü bulunan bir mağaranın teröristlerden temizlenerek, kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak" denildi.

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