Irak’ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor

Kaynak: DHA
Irak’ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evler tuzaklardan temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde teröristlerin gasbettiği evlerde tuzaklanan patlayıcıların imha edildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca söz konusu evlerde silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü ve evlere tuzaklanan patlayıcıların büyük bir dikkatle temizlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasbettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor" denildi.

Ayrıca bölgede 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 3 adet dürbün ile birlikte çok sayıda telsiz, kamera ve termal şemsiye ele geçirildiği belirtildi.

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