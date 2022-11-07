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Şırnak'ta şehitler için askeri tören

Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk (21) ve İsmail Esmer’in (23) cenazeleri, Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:01
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Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer’in cenazeleri Şırnak'taki askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta şehitler için askeri tören
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Şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ve İsmail Esmer (23) için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül ve askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törenin ardından bekar olan şehitlerden Mustafa Öztürk’ün cenazesi Gaziantep’e, İsmail Esmer’in cenazesi ise Hatay’a gönderildi.

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