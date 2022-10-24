Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.