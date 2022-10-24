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Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 12:36
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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