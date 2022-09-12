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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:09
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristleri güçlü şekilde cezalandırmak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

 

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