Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30’da hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, bu harekâtla PKK/KCK ve diğer terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve halk ile güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarının önlenmesi amacıyla 34 hedefin imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, harekâtın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, masum sivillerin, dost unsurların ve çevrenin zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.