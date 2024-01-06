Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Gara, Kandil, Hakurk, Metina ve Asos'ta 15 hedef imha edildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Gara, Kandil, Hakurk, Metina ve Asos'ta 15 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere bugün saat 17.30'da hava harekatları düzenlendiği vurgulandı.

MSB’nin açıklamasında, "İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın son bölümünde, “Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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