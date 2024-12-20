Irak'ın kuzeyine nokta operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.