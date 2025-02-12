Irak'ın kuzeyine yeni operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Irak'ın kuzeyine yeni operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

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