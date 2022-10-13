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Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Parlamentoda yapılan oylama sonucu Abdul Latif Rashid, Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı oldu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 18:28
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Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
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Irak'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Parlamentoda yapılan oylama sonucu Abdul Latif Rashid, Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı seçildi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİNDE MECLİSİN BULUNDUĞU BÖLGEYE ROKET SALDIRISI

Cumhurbaşkanın seçileceği parlamento oturumu öncesi, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Bölge'ye 9 roketin isabet ettiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

Irak Meclisi bugün, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için bir araya gelecekti. Cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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