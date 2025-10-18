Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasında, bir otomobilin kaportasına zulalanmış bin 460 paket kaçak sigara ve 4 kilo kaçak çay bulundu.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Operasyonda, Y.K. (18) ile Irak uyruklu İ.H. (31), R.A.H. (24), K.H. (30) ve H.K.H. (30) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, sınır bölgesinde kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını, bu tür operasyonlarla ekonomik zararın önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.