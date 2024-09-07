Iraklılara vize serbestisinin altından sinsi plan çıktı! Yeniçağ skandal detaya ulaştı

FATİH ERGİN | ÖZEL HABER

Türkiye’nin gündemine oturan ve çok tartışılan 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklıların Türkiye’ye girişlerinde vize serbestisi kararının arka planı ortaya çıktı. Yeniçağ’ın ulaştığı bilgilere göre, Iraklılara vize serbestisinin arkasında aile birleşimi var.

"TÜRKİYE’DEKİ AİLE MENSUPLARININ YANINA GELECEK"

Bazı illerde Suriyelilerden çok Iraklıların olduğu bilgisi dikkat çekerken; bağımlı, yani yüzde doksan oranında üretken olmayan söz konusu yaş gruplarının vize serbestisi ile Türkiye’deki aile mensuplarının yanına geleceği öğrenildi.

Vize serbestisi uygulanacak Iraklılar yasal yollarla Türkiye'ye geleceği için sığınma yani iltica başvurusu yaparsa başvuruları mevzuata göre yasal zemine oturmuş olacak. Bu şekilde iltica edenler için vatandaşlık prosedürünün daha kolay olduğu da aktarıldı.

Vize serbestisi ile gelen Iraklılara iltica hakkı verildiğinde onların Türkiye'de kaçak olarak bulunan anne, baba, eş, kardeş ya da çocukları da aile birleşimi ile bir iltica talebi yapabilecek.

Vize serbestisi ile gelen Iraklıların kaçak gelen Iraklıların varlığını meşrulaştırmaya yarayacağı ortaya çıkarken Irak vatandaşı çok sayıda cihatçı teröristin de Türkiye’yi kendilerine güvenli bölge yaptıkları biliniyor.