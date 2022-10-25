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Irak'ta “25 Ekim gösterilerinin” 3. yıl dönümü protestoyla karşılandı

Irak Bağdat'ta; yolsuzluk, kamu hizmetinde yetersizlik ve işsizlik nedeniyle patlak veren ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan 25 Ekim 2019 gösterilerinin üçüncü yılında, protesto eylemi düzenlendi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 18:15
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Irak'ta “25 Ekim gösterilerinin” 3. yıl dönümü protestoyla karşılandı

Irak'ta “25 Ekim gösterilerinin” 3. yıl dönümü protestoyla karşılandı
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Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan grup yaptıkları açıklamayla, yeni kurulacak hükümetin siyasi partiler arasında "bölüşüleceğini" savunarak, bunu kabul etmediklerini ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, "Mezhepçi hükümet" istemediklerini de bildiren göstericiler, kamu hizmeti yetersizliği ile yolsuzlukları protesto etti ve ülkede "yargının siyasallaşmasın" eleştirdi.

Yeni hükümeti kurma görevi alan Muhammed Şiya es-Sudani’nin üzerine çarpı işareti konulan posterlerini taşıyan göstericiler, Sudani'ye yakınlığıyla bilinen eski başbakanlardan Nuri el-Maliki aleyhinde sloganlar attı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 25 Ekim 2019 tarihinde başlayıp kısa sürede güneydeki vilayetlere yayılan hükümet karşıtı gösterilerde, kamu hizmeti yetersizliği protesto edilmişti. Bu kitlesel gösteriler sonucunda dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu gösterilerde hükümet güçlerinin açtığı ateş sonucu 600’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olayların ardından Mustafa el-Kazımi liderliğinde geçiş hükümeti kurularak, ülkeyi erken seçime götürmüştü. Ülkede 10 Ekim 2021 tarihinde genel seçimler yapılsa da henüz yeni bir hükümet kurulamadı.

Irak Meclisi 13 Ekim’de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid’i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Şiilerin başbakan adayı Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturup Meclis onayına sunması gerekiyor.

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