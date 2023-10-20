Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak’ın Anbar kenti yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendi. Son saldırı ile Irak ABD askerlerinin bulunduğu üsler son 24 saatte 3’üncü kez hedef alınmış oldu.

KAYNAK: İHA
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak’taki ABD üsleri son 24 saatte 3’üncü kez hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Irak’ın Anbar kenti yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne roketli ve dronlu saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları, üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğunu öne sürerek, saldırıların can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Irak ordusu tarafından üssün çevresi güvenlik kordonuna alınırken, arama-tarama operasyonu başlatıldı.

Irak’ta dün ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü ve Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti. ABD’nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor.

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