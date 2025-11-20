Türkiye'den yetkililerin de katıldığı Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde 17-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda (MEPS) kritik isimler konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'den eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu katlırken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yöneticisi Mazlum (Kobani) Abdi de yer aldı.

Mazlum Abdi konferansta ayakta alkışlandı

Davutoğlu ve Nasıroğlu ilk gün yaptıkları konuşma sonrası konferanstan ayrıldı.

Konferansta yaşananlara ilişkin bugünkü köşesinde yazı yazan gazeteci Deniz Zeyrek, Abdi'nin konferansa katılacağı bilgisi son dakika belli olmuş.

Abdi'nin konferansa katılacağının öğrenilmesi üzerine Deniz Zeyrek, Davutoğlu'nun Erbil'e Nasıroğlu'nun da Türkiye'ye döndüğünü aktardı. İki ismin de Türkiye tarafından hala "terörist" konumunda olan Abdi ile aynı karede yer almaktan kaçınmış olabileceğine dikkat çekildi.

'TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURMAYACAĞIZ'

SDG yöneticisi Abdi, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'ye tehdit oluşturmayacaklarını vurguladı.

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Mazlum Abdi, Mesrur Barzani, İlham Ahmed (en sağda)

Abdi, "Suriye devlet kurumlarına katılmamız, Türkiye için bir tehlike oluşturmaz. Türkiye için bir tehdit oluşturmayacağız. Asla savaşı başlatan taraf olmayacağız. Suriye ordusunda yer almamız komşu ülkeler için tehdit olarak algılanmamalı" dedi.

MAZLUM ABDİ KİMDİR?

Mazlum (Kobani) Abdi, Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği PYD'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) genel komutanı ve Kuzeydoğu Suriye’de terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen savaşın sahadaki en kritik isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1990’lardan itibaren terör örgütü PKK saflarında yer alan Abdi, Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Rojava’da örgütlenen silahlı yapıların başına geçti ve daha sonra SDG’nin genel komutanı oldu.