Irak'ta evlilik yaşı 9'a düşürülüyor

Irak, kadınların boşanma, çocuk velayeti ve miras gibi temel haklarını sınırlandıran, ayrıca kız çocuklarının evlilik yaşını dokuz yaşına kadar düşüren bir yasa değişikliğine hazırlanıyor. Ülkenin muhafazakâr Şii partileri, 1959’da daha ilerici bir hükümet tarafından kabul edilen 188 Sayılı Kanun'da bu değişiklikleri onaylamayı planlıyor.

Söz konusu değişiklikler, Eylül ayında yapılan ikinci oylamada binlerce protestoya rağmen meclisten geçti. Yetkililer, bu düzenlemeyle genç kızları “ahlaksız ilişkilerden” korumayı hedeflediklerini belirtse de, birçok sivil toplum kuruluşu ve kadın hakları savunucusu bu değişikliklerin çocuk yaşta evliliklerin önünü açacağını savunuyor.

Amnesty International'ın Irak araştırmacısı Razaw Salihy, "Iraklı milletvekilleri, kadın hakları gruplarının uyarılarını dikkate almalı," diyerek değişikliklerin çocuk yaşta evlilik ve kadınların yasal haklarına ciddi zarar vereceğini belirtti. Bu düzenlemelerle, evlenme yaşı 18’den kaldırılacak, kız ve erkek çocuklarının erken yaşta evlenmesine olanak sağlanacak.

İslam hukuku çerçevesinde Şii hukukuna göre oluşturulan bu değişiklikler, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin Irak Anayasası’na uygun olduğuna karar vermesiyle ilerlemeye devam ediyor. Benzer düzenlemeler daha önce 2014 ve 2017’de de gündeme gelmiş ancak yoğun kamu tepkisiyle geçmemişti.

Salihy, erken yaşta evliliklerin kız çocuklarını eğitimden mahrum bırakacağına, cinsel ve fiziksel istismar riskini artıracağına dikkat çekerek, "Irak’ta kadın ve kız çocuklarının haklarını koruyacak farklı reformlar yapılmalı," dedi.