Orta Doğu'da olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Irak'ın kuzeyinde bulunan doğal gaz sahasına saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kormor gaz sahasına saat 23.30’da İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edilerek, saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.