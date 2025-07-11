Irak'ta görev alan asker "silah bırakma" şovuna ateş püskürdü

Terör örgütü PKK'nın bugün sahnelediği "silah bırakma" şovu iktidar ve yandaşları tarafından sevinç ile karşılanırken vatandaşlardan tepkiler gelmeye başladı.

"BUGÜNÜ GÖRMEK İÇİN SAVAŞMADIK"

Kırklareli'de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na konuşan, Irak'ın kuzeyinde görev almış bir asker "Biz giderken kimse bize biz bir gün terörle anlaşacağız demedi. Kızılelma'ya giden asker kardeşimiz gibi biz de ölüme gittik. Biz bugünü görmek için savaşmadık. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Bunun üzerine Dervişoğlu “Onların hepsine bu yaptıklarının hesabını soracağız” dedi ve vatandaşın alnından öperek sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

"PAZARLIKLARIN AÇIĞA ÇIKMASI HALİ"

Öte yandan Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın "silah bırakma" sürecine ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Ayakkabı numaralarını da biliyorlar mıymış? Bu işlerin böylesine ciddiyetsiz bir biçimde yapılmış olması, devletimizin düşürüldüğü hali ifade ediyor. Yasal düzenlemeler bekliyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nden ve TBMM'den, bunlar pazarlıkların açığa çıkması halidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni bir adım atıldı. Terör örgütü PKK, İmralı’da tutuklu bulunan bebek katili Öcalan’ın çağrısı sonrası kendilerini feshettiklerini duyuran PKK’lı teröristler bugün Irak’ın Süleymaniye kentinde bir mağarada sembolik olarak silah bıraktı.

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