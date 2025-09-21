Irak’ta IŞİD’in üst düzey yetkilisi yakalandı

Irak medyasının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Terörle Mücadele Timi’nin uluslararası koalisyon kuvvetleriyle ortak olarak Kerkük’ün güneyinde yaptığı operasyonda terör örgütü IŞİD’in üst düzey bir sorumlusu yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde daha önce el-Kaide ve IŞİD’e katılmış, örgüt mensuplarına lojistik yardım ve malzeme sağlama görevini üstlenmiş teröristin arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. Adı açıklanmayan şahsa yönelik operasyonun dikkatli bir istihbarat izlemesinden sonra yapıldığını vurgulayan kaynak, operasyonda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

IŞİD’in üst düzey sorumlusunun yakalanması, bölgede IŞİD artıkları tarafından kullanılan ikmal hatlarına ciddi bir darbe olarak nitelendiriliyor.

Irak Terörle Mücadele Timi, geçen Cuma günü terör örgütü IŞİD’in önde gelen yetkililerinden Abdülrahman el-Halebi’nin Suriye’de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü bildirmişti.