﻿Irak’ta Meclis’in feshedilmesi görüşülecek

Hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis’in feshedilmesini isteyen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın talebini görüşme kararı alındı. Yüksek Yargı Konseyi, Meclis’in feshi konusunu 7 Eylül’de görüşecek.

Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet krizinin çözümü için yargıdan Meclis’in feshedilmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, böyle bir yetkileri olmadığını bildirmişti.

Bunun üzerine Sadr destekçileri Yüksek Yargı Konseyi’ne yönelik protestolar başlatırken, yargı yönetiminin siyasallaştığını ifade eden Sadr ise yargı yetkililerinin de değiştirilmesini talep etti.

IRAK’TA NELER OLDU?

Sadr destekçileri, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı’nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge’nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak’ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr 29 Ağustos’ta siyaseti bıraktığını açıklamış, ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmiş, 380 kişi de yaralanmıştı.

Şii liderin 30 Ağustos günü destekçilerine “eve dönün” çağrısı yapmasıyla, Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı. Sadr’ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

