Irak'ta Saddam sonrası yapılan ilk nüfus sayımı sonuçları açıklandı

Kaynak: İHA
Irak'ta Saddam sonrası yapılan ilk nüfus sayımı sonuçları açıklandı

Irak'ta 37 yıl sonra yapılan nüfus sayımının sonuçları Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından duyuruldu. En son sayım Saddam Hüseyin zamanında yapılmıştı.

Irak'ın nüfusu belli oldu. Tam 37 yıl sonra Irak'ta sayım yapıldı. Sonuçları Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından açıklandı.

Sudani, 20 Kasım'da yapılan nüfus sayımında elde edilen ilk verilere göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu.

Irak Saddam Hüseyin'in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez kapsamlı nüfus sayımı gerçekleştirmişti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 37 yıl aradan sonra 20 Kasım'da yapılan nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı. Sudani, elde edilen ilk sonuçlara göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu. Irak Planlama Bakanlığı, sayımdan önce nüfusun 43 milyon olduğu ihtimali üzerinde duruyordu.

NÜFUS SAYIMI 2 GÜN SÜRDÜ

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi üç kez ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı. 1987 yılında 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı.

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