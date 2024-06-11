Irak’ta Şırnaklı TIR şoförlerinin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Irak’ta Şırnaklı TIR şoförlerinin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin Zaho kentinde Şırnaklı TIR şoförlerinin kavgasında kan döküldü. Bir TIR şoförü bıçaklanarak, öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Zaho kentinde Şırnaklı tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda Reşit Karatay adlı TIR şoförü hayatını kayebtti.

Zaho'daki cinayet tanker sahasındaki bölgede yaşandı. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla ağır yaralan Reşit Karatay hastaneye sevk edildi. Karatay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

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