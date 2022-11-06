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Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

Irak'ın Duhok kentinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:56
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Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı

Irak'ta yakıt tankeri patladı: 13 yaralı
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Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Fayda yolunda yakıt tankeri patladı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilmesinin ardından yetkililer, kazada 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Irak medyası, yaralılar arasında 5 güvenlik görevlisinin de bulunduğunu belirtirken, yaralıların Duhok Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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