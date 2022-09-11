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Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı

Irak'ın Babil kentinde yolcu otobüsünün akaryakıt tankerine çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 18:03
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Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı

Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı. 11 ölü, 7 yaralı
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Irak'ın Babil kentinin Şumeli bölgesinde, Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela’ya gidecek olan İranlıları taşıyan yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı.

Kaza nedeniyle 2 aracın alev alması sonucu yolculardan 11'i hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralandı.

Erbain merasimleri her yıl Hz. Hüseyin'in vefatının 40'ıncı gününde Kerbela'ya doğru Şiilerin gerçekleştirdiği bir yürüyüş.

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