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Irak’taki yeni hükümetin görev süresi 1 yıl olacak

Irak Meclisi’nin bu akşam onayına sunulacak Muhammed Şiya Sudani’nin kurduğu hükümetin görev süresinin 1 yıl süreceği açıklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:55
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Irak’taki yeni hükümetin görev süresi 1 yıl olacak

Irak’taki yeni hükümetin görev süresi 1 yıl olacak
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Irak’ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Koordinasyon Grubu adayı Muhammed Şiya Sudani’nin hükümet programı açıklandı. Programa göre görev süresi yeni hükümet, 3 ay içinde seçim yasasını değiştirerek, ülkede 1 yıl sonra erken seçim yapılmasını onaylayacak.
Irak Meclisi’nin bu akşam saat 16.00’da yapılması planlanan güvenoyu oylaması öncesi Bağdat’ta geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Tahrir Meydanı başta olmak üzere korunaklı Yeşil Bölge’ye giden yollar trafiğe kapatıldı.

IRAK'TA SİYASİ GERİLİM

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr’ın 30 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı. Bir yıl süren siyasi krizin ardından Irak meclisi tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Abdüllatif Reşit, hükümet kurma çalışmalara hızlı başlamıştı. Mecliste yapılan yemin törenin ardında Reşit, Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun adayı olan Muhammed Şiya Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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