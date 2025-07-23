Irak'tan Türkiye'ye petrol cezası! '1 milyar doları AKP'liler ödesin'

Yavuzyımaz "Anlaşılıyor ki, AK Parti ilerleyen yıllarda yine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden petrol taşımanın yollarını arıyor." dedi.

Türkiye-Irak arasında 1973'te imzalanan ve 1975 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan petrol boru hattı anlaşmasının 2026'da sona erdirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Irak merkezî hükümeti, bilgisi dışında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrol taşıma faaliyetlerine giriştiği iddiası ile Türkiye'ye dava açarak kazandı. CHP'li Yavuzyılmaz Türkiye'ye kesilen 1 milyar dolarlık ceza için "Cezayı AKP'liler ödesin" dedi.

“CEZAYI BECERİKSİZ YÖNETİCİLER ÖDESİN”

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz bu gelişme üzerine Türkiye’nin anlaşmadan çekilmeye çalıştığını söyleyerek 2026 yılında 50 yıllık anlaşmanın iptal olmasına karşın cezanın olduğu gibi durduğunu belirterek AKP’lilere tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz şunları dedi:

"AK Parti, 50 yıllık Türkiye-Irak ham petrol boru hattı anlaşmasını iptal etti!

Uluslararası Tahkim’in Türkiye’ye, bu boru hattında izinsiz petrol taşıması nedeniyle verdiği 1 Milyar Dolarlık cezayı, cezaya sebep olan AK Partili beceriksiz yöneticiler ödesin!

Peki neden?

AK Parti, 2014-2018 yılları arasında; Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile anlaşarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol taşıdı.

Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye’yi bu izinsiz taşımayla ilgili, Irak ve Türkiye arasında 1973 yılında imzalanan bir uluslararası anlaşmayı dayanak göstererek dava etti.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla;

1973 imzalı anlaşmaya dayanarak;

1.) Türkiye’yi izinsiz petrol taşıdığı için 1,5 Milyar Dolar ödemeye mahkum etti.

2.) Türkiye’nin her yıl Irak’tan alması gereken boru hattı ücretinden, o yıllar içinde mahrum bırakılması nedeniyle, Türkiye’nin 500 Milyon Dolar alacağı olduğuna karar verdi.

Sonuç; AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Türkiye’yi 1 Milyar Dolarlık bir cezanın altına soktu.

Güncel kur’la ceza 40 Milyar Lira!

Irak'tan Türkiye'ye tam 25 aydır petrol taşınmıyordu.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Kararıyla bir yıl öncesinden haber vermek kaydıyla 50 yıllık anlaşmadan 2027 yılı Temmuz ayında çıkılacağı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Peki Tahkimin verdiği cezaya ne oldu?

1 Milyar Dolarlık ceza aynen duruyor!

Anlaşılıyor ki, AK Parti ilerleyen yıllarda yine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden petrol taşımanın yollarını arıyor.

1973 imzalı anlaşma olmazsa tahkime dayanak kalmaz ve yeni cezada almayız iddiasından hareket ediyor.

Yani yeni kurnazlıklara, yeni tahkimlere, yeni cezalara kapı aralıyor.

AK Parti, Türkiye’nin yine başını belaya sokma yolunda!

Not: AK Parti’nin 2014-2018 arasındaki bu petrolü, boru hattı üzerinden veya tankerle nasıl, hangi şirketlere, hangi paralar karşılığı taşıttığı da bir Yüce Divan konusudur."