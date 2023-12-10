İran 2022'de tutuklanan İsveçlinin duruşmasına başladı

İsveç Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, İran mahkemesinin Avrupa Birliği tarafından istihdam edilen ve geçen yıl gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının duruşmasına başladığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, "Johan Floderus'un davasının Tahran'da başladığı yönünde bilgilendirildim. İsveç maslahatgüzarı mahkemedeydi ancak duruşmaya katılma hakkı reddedildi. İsveç duruşma yeniden başladığında hazır bulunma hakkını talep etti” ifadelerini kullandı.

Floderus, Nisan 2022'de İran'da tatildeyken ailesinin söylediğine göre casusluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Billstrom, Floderus'un neyle suçlandığını belirtmedi.

Floderus'un ailesi onun "herhangi bir haklı neden veya yasal süreç olmaksızın" gözaltına alındığını söyledi.