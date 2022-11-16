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İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi

İthalat yasağını genişleten İran, listeye 613 ürünü daha dahil etti ve sayı 2 bin 150’ye yükseldi. Bu karar, Türkiye’nin İran'a ihracatını olumsuz etkileyecek. Türkiye'nin 2 Milyar dolarlık ithalatı riske girdi

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:59
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İran 2150 ürünün ithalatını yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi

İran yasakladı Türkiye'nin 2 Milyar liralık ihracatı riske girdi
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Dünya Gazetesi'nin haberine göre İran ithalatını yasakladığı ürün listesini genişletiyor. İran 2150 ürünün ithalatını yasakladı 2 milyar dolarlık ihracat riske girdi. İran, demir çelikten cam eşyaya, et ve sütten, buğdaya kadar geniş bir yelpazede 2.150 ürünün ithalatını yasakladı. 8’li GTİP bazında 4864 çeşit ürün ithal eden İran, döviz çıkışını engellemek için Ekim ayında 2150 ürünün ithalatına yasak getirdi. İran, demir çelikten cam eşyaya, et ve sütten, buğdaya kadar geniş bir yelpazede 2150 ürünün ithalatını yasakladı. 8’li GTİP bazında 4864 çeşit ürün ithal eden İran, döviz çıkışını engellemek için Ekim ayında 2150 ürünün ithalatına yasak getirdi. ABD’nin yaptırımları sonucunda petrol ve doğalgaz ihracatı daralan İran, bir süredir zaman zaman lüks tüketime yönelik ithalatı kısma kararı, bu ülkeye yıllık yaklaşık 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türk sanayicisini zora soktu.

İRAN DÖVİZ ÇIKIŞINI EN AZA İNDİRMEK İSTİYOR

Ticaret Bakanlığı, Ekim ayının son haftasında İran’ın içerde üretimi yapılan, zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen lüks tüketime yönelik ürünlerin ithalatını yasaklama kararı aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan duyuruda döviz çıkışını en aza indirmek isteyen İran’ın yurt içi üretimi artırmak için hammadde ve aramalı ithalatını artırmaya çalışırken, nihai ürünleri de mümkün olduğu kadar az ithal etmeye çalıştığı bildirildi.

2019'DA İLK YASAK KONUŞMUŞTU

Buna göre İran 15 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere birçok fasılda yer alan 2 bin 150 ürünün ithalatını yasakladı ve ürünlerin 8’li Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) bir liste yayınladı. Yerli üretimi korumak ve döviz çıkışını engellemek amacıyla ilk ithalat kısıtlamasına 2018 yılında giden İran, 1392 ürünün ithalatını yasakladı. 2019’da ithalatı yasak ürün sayısını 1519’a, 2020’de 1539’a çıkaran İran, geçen yıl ise ürün sayısını 1537 olarak belirledi. İran 2022 yılı için ise ithalatı yasaklı ürün listesine 613 ürün daha ekleyerek, ithalatı yasaklanan ürün sayısını 2150’ye çıkardı. Aynı tarihte 766 tarife maddesini de geçici yasaklayan İran, bu ürünlere ilişkin ise herhangi bir liste paylaşmadı.

İŞTE YASAKLI ÜRÜN LİSTESİ

8’li Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında 4864 kalem ürün ithalatı gerçekleştiren İran, aldığı son kararla birlikte bunların yarıya yakınının gümrüklerinden geçişini yasakladı. Yani bu liste kapsamındaki ürünler artık İran’a ihraç edilemeyecek. DÜNYA’nın 4’lü GTİP bazında yaptığı çalışmaya göre uluslararası ticarete konu olan fasılların neredeyse tamamından bazı ürünlerin ithalatı yasaklanmış durumda. Bunlar arasında yer alan ürünlerden bazıları şunlar: Canlı hayvan, et ve sakatat, süt ürünleri, çiçek, sebze, meyve, buğday, buğday unu, hayvansal yağlar, örmeye elverişli bitkisel ürünler, sosis, konserve balık, şeker, çikolata, kakao, mama, cornfl eks, domates, kahve, maya, dondurma, bira, su, şarap, etil alkol, yem, puro, tuz, kil, mermer, demir cevheri, uçucu yağlar, sabun, mum, plastik yer karoları, plastik küvet, kauçuk eldiven, deri, deri eşya, kürk, yonga levha, karton, kitap, yün, halı, örme giyim, tekstil, ayakkabı, şapka, alçı, cam eşya, kıymetli taş, demir çelikten eşya, alüminyum, bahçe aletleri, kilit, nükleer kazan, vagon, otomobil, motosiklet, gemi, yat, gaz sayacı, saat, müzik aletleri, kılıç, mobilya, bisiklet, oyun konsolu.

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