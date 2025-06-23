İran, ABD’nin saldırısına nasıl yanıt verecek? Olası senaryolar ortaya çıktı

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken korkulan oldu ve ABD İran’ın nükleer tesislerini bombaladı. ABD Başkanı Trump hedeflerinin İran’da rejim değişikliği olmadığını belirterek nükleer tesisleri başarılı bir şekilde vurduklarını söyledi. İran’dan gelen açıklamalarda ise ABD’ye çok sert bir şekilde yanıt vereceklerinin altı çizildi.

ABD’nin saldırıları sonrası İran’ın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. İngiliz basınında Tahran yönetiminin olası hamleleri ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yer aldı.

BBC’nin haberine ABD’nin Orta Doğu’daki askeri personelinin ve vatandaşlarının hedef olabileceği belirtildi. Söz konusu değerlendirmelerde ABD üslerinin büyük çoğunluğunun İran’ın baslitik füzelerinin menzilinde olduğu vurgulandı.

İngiliz basınında çıkan bir başka değerlendirmede ise İran’ın olası hedeflerinin arasında Irak ve Suriye’deki ABD üslerinin ilk sıra olduğunun altı çizildi. Saldırıların İran’ın bölgedeki vekil güçleri tarafından gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Öte yandan Husilerin Kızıldeniz’de gemilere saldırı düzenleme ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor.

BİR SEÇENEK DE HÜRMÜZ BOĞAZI

İran’ın olası hamleleri arasında Hürmüz Boğazı’nı mayınlarla kapatma seçeneği de değerlendirilen bir başka konu oldu. Analistler, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor.

Hürmüz Boğazı, petrol sevkiyatının yüzde 20’sinin yapıldığı bir lokasyon olarak kritik önemde bulunuyor. ABD ise bölgeyi korumak için uçaklarını sevk etti.