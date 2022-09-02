İran, ABD’ye ait iki deniz aracına el koydu



İran devlet televizyonu haberine göre, İran donanması Kızıldeniz’de ABD’ye ait iki deniz aracına el koydu. Haberde İran Deniz Kuvvetlerinin Kızıldeniz’de deniz güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’ye ait iki insansız deniz aracına el koyduğu ve ardından serbest bıraktığı belirtildi. Devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde ise, gemi güvertesinde bulunan ABD’ye ait insansız deniz aracının İranlı askerler tarafından tekrar denize atıldığı görüldü.

ABD tarafından 30 Ağustos’ta yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi’nde ABD donanmasına ait insansız aracı ele geçirmeye çalıştığı ancak bu girişimin yakınlarda bulunan ABD’ye ait bir savaş gemisinin müdahalesiyle engellendiği duyurulmuştu.