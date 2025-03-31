İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi!

Kaynak: DHA
İran, ABD'ye İsviçre üzerinden nota verdi!

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran'daki Maslahatgüzarı'nın, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

İran medyasındaki habere göre, İsrail'in bölgedeki saldırganlığını sürdürmesi ve ABD Başkanı Trump'ın saldırı tehditleri üzerine İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD'nin İran'a yönelik her türlü eylemine karşı uyarıda bulunulurken İsviçreli diplomata, ABD'ye iletilmek üzere Tahran'ın muhtemel bir saldırıya "kararlılıkla ve derhal yanıt vereceğini" bildiren itiraz notası verildi. İsviçreli diplomat da konuyu derhal ABD yönetimine ileteceğini belirtti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Tahran ile Washington arasında diplomatik meseleler, İsviçre üzerinden yürütülüyor.

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