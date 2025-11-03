İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, Tahran’da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerinin nasıl tespit edildiğine dair detayları paylaştı.

Naini, İran medyasına yaptığı açıklamada, “İsmail Haniye kendisini askeriden çok siyasi bir figür olarak görüyordu. Bir cep telefonu ve tableti vardı; sinyalleri kullanılarak konumu tespit edilebilirdi” ifadelerini kullandı.

“CEP TELEFONU KULLANMA” UYARISI

Sözcü, Devrim Muhafızları’nın Haniye’yi suikasttan önce cep telefonu kullanmaması yönünde uyardığını belirtti.

Rudaw’ın aktardığına göre Naini, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Uzaktan fırlatılan füze, cep telefonunun sinyali aracılığıyla binanın penceresinden içeri girdi ve tam olarak telefonu elinde tuttuğu noktayı vurdu.”

“İÇERİDEN SABOTAJ” İDDİASINA YALANLAMA

Naini, Haniye’nin konakladığı yerin Saadabad Sarayı kompleksi içindeki Kudüs Gücü’ne ait bir misafirhane olduğunu açıkladı. Suikastta Devrim Muhafızları’nın veya içeriden birinin rolü olduğu iddialarını reddeden Naini, şunları söyledi:

“Olayda içeriden birilerinin parmağı olduğu yönündeki suçlamalar doğru değildir. Uzman bir ekip tarafından yürütülen 48 saatlik soruşturma sonucunda, füzenin belirli bir mesafeden atıldığı ve hedefini tam isabetle vurduğu tespit edilmiştir.”

HANİYE SUİKASTI VE İSRAİL’İN İTİRAFI

İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran’da, 31 Temmuz 2024’te düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Katz, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamayla, Tahran’daki Haniye suikastının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ilk kez resmen doğrulamıştı.

Haniye, 6 Mayıs 2017’de, Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal’in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilmişti.