İran açıkladı! Nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

İRAN VE AVRUPA'DAN TRUMP'I ÇILDIRTACAK KARAR

İran ile 2015 nükleer anlaşmasının Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştı.

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer görüşmelere başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

MUTABAKAT TAMAM

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın ismi açıklanmayan diplomatik kaynağına dayandırdığı habere göre, İran ile üç Avrupa ülkesi müzakerelerin esası üzerinde mutabakata vardı ancak müzakerelerin zamanı ve yeri konusunda istişareler devam ediyor.

GÖRÜŞMELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Pazar günü Cenevre veya Viyana'da yapılacağı öngörülen görüşmelerin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceği belirtildi.