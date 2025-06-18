İran, Almanya’nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İran-İsrail gerginliğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. İran, Merz’in G7 Zirvesi sırasında İsrail’in İran’a olan saldırılarına ilişkin kullandığı, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı bir kirli iş" ifadelerine tepkisini iletmek için Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.



"Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş"

Merz, İran’ın tepkilerini çeken açıklamasını G7 Zirvesine katıldığı Kanada'da, Alman basınıyla gerçekleştirdiği bir mülakatta yapmıştı. Alman Başbakan, "Bu İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.